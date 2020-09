Valmistu sügistalveks: 10 head nippi, kuidas muuta jalatsid ilmastikukindlaks ja vastupidavaks

Sügistalvisel ajal on saabaste suurim vaenlane sool. Väga tähtis on soolarandid enne jalatsite kreemitamist või viksimist eemaldada, kuna sool kahjustab nahka ja süvendab inetuid rante, isegi kreemi või viksi all. Koduste vahendite hulgast sobivad siledast ja kunstnahast jalatsitelt kergete soolarantide eemaldamiseks niiske lapp ning seebivesi. Kui saapad nõuavad tugevamat puhastamist, võta appi eri nahatüüpidele mõeldud hooldusvahendid, näiteks vaht või šampoon. Viimane on mõeldud tugevalt sisseimbunud mustuse jaoks. Jalatsišampoon eemaldab edukalt nii vee-, soola- kui ka lumerandid. Pärast puhastamist kreemita jalavarje, et materjal püsiks pehme ja elastne. Eriti hea, kui jätad jalanõud pärast hooldust paariks tunniks või lausa üleöö kuivama. Palju oleneb ka hooldusvahendist: pihustid kuivavad ruttu, kreemid-viksid aeglaselt.