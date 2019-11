KOGEMUSLUGU | Pimedale ajale vastu valgusteraapiaga! 

Juba algabki aasta kõige pimedam aeg, mil vahel ei näe päikest mitu päeva. Pole siis ime, kui peale kipub valguseigatsus või hullemal juhul põhjamaine kaamos. Seda leevendavad teraapilised valguslambid. Uurime, kas ja kuidas need töötavad.

Nipiraamatu tegevtoimetaja Reeli Maasikamäe (35) on pikalt huvi tundnud koduse valgusteraapia vastu. «Soetasin oma esimese valguslambi kümme aastat tagasi. Oli pime detsembrikuu ja tootekirjeldus lubas ärksamat olekut. Samuti oli see toode kodukasutuse jaoks sel ajal uus ja moodne, nii et kutsus katsetama. Eriti meeldis mulle lambivalguses istudes muusikat kuulata – see tegi tuju eriti heaks ja andis ülevoolava energialaengu,» räägib naine oma esimesest lambikogemusest.