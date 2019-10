Nipid Tuul ja rõskus jäägu õue! Lihtsad lahendused, kuidas kodus külmalekked eemaldada Helen Serka-Sanchez , täna, 14:40 Jaga: M

GALERII

Kui tellida uued aknad, peab kindlasti jälgima, et töö tehakse ära korralikult. Foto: Rob Wingate / Unsplash

Külma läbilaskvad aknad teevad meele mõruks, sest kuigi tuba on jahe, on küttearved suured. Õnneks saab nii mõndagi teha, et tuul jääks õue ja kodus oleks soe.