Tark ei tarbi rohkem kui vaja! Eksperdid selgitavad, kuidas hoida kokku vee-, elektri- ja küttekuludelt 

Keskmiselt kulutab tallinlane päevas sada liitrit vett. Koduses majapidamises läheb see enamasti peaaegu võrdsete osadena isiklikule hügieenile, riiete pesule ja köögis toimetamisele.

Kuna elame piirkonnas, kus puhta vee puudust iga päev ei koge, ei mõtle me kuigi palju vee säästmisele. Samas tasuks seda teha nii keskkonna säästmise kui ka isikliku rahakoti hüvanguks.

Erinevalt elektrist, mis on silmale nähtamatu, tajume vee kulumist vahetumalt, kui see voolab ära kraanikausi, tualetipoti, pesumasina ja nõudepesumasina kaudu. Need ongi ühtlasi kohad, kust veekulu vähendada saab.