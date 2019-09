TERVIS | Silmad on kuivad ja tundlikud? Arst annab nõu, kuidas enesetunnet parandada 

Suurema tõenäosusega on kuivad ja tundlikud silmad just naistel - seda võivad põhjustada näiteks erinevad hormonaalsed muutused. Foto: Luca Iaconelli/Unsplash

Suurema tõenäosusega on kuivad silmad ... … vanematel kui 50aastastel. Põhjuseks vananemisega vähenev võime toota pisaraid. … naistel. Seda võivad põhjustada rasedusest tingitud hormonaalsed muutused, rasestumisvastased pillid ja menopaus. … inimesel, kel on vajaka vitamiine. Silmadele on eriti olulised A-vitamiin ja oomega-3-rasvhapped. … kontaktläätsede kasutajatel.

MIS ON KUNSTPISAR? Kunstpisarad pole ravimid, aga mitte ka lihtsalt vesi. Kunstpisara koostis on pisaratega võimalikult sarnane. Viskoossetel kunstpisaratel on pikemaaegne toime. Algul on nägemine nendega küll veidi udune, aga see möödub kiirelt. Proovida tasub erinevate firmade tooteid, et leida just sinu silmadele sobivaim.