Rita Rätsepp: koolistress pole mingi sõnakõlks, lastel ongi väga suur koormus! 

„Lapsed ärkavad hommikul väga vara. Seejärel on koolis 45 minuti kaupa erinevad tunnid. Nad peavad nii palju asju teadma ja oskama, end kiiresti ühelt ainelt teisele ümber lülitama," avab Rita Rätsepp laste kooliga seotud stressi põhjuseid. Sama palju valutab ta südant sellepärast, et vanemad ei ole piisavalt kohal laste jaoks.

Seriaalist „Pilvede all" Sirjena tuntud Rita Rätsepp (57) jätab ekraanil tõreda ja kohati ebameeldivagi mulje. Temaga kohtudes tekib südamesse aga hea tunne – ta pole üldse selline nagu sarjas. Naine on mõistev, soe ja empaatiline. See on peale näitlemise tema teist, psühholoogi elukutset arvestades muidugi ka igati ootuspärane. Iseäranis hästi tunneb Rita lapsi – tarkus ja õige tunnetus on tulnud isiklikust kogemusest kolme lapse emana ning töötades üheksa aastat koolipsühholoogina Rocca al Mare koolis. Seetõttu teab ta septembriga saabuvat ärevust igast vaatenurgast.

Kui kõik algab taas