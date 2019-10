Tähista kohvipäeva! Mõnusa alguse päevale annab just nende soovituste järgi valminud presskannukohv! 

Puhtus ja vee kvaliteet

Kasuta alati puhtaid nõusid ning jälgi, et veekeetjas ei oleks katlakivi. Et seda vältida, puhasta oma veekeetjat regulaarselt seda äädikaga läbi keetes. Väga oluline on ka vee kvaliteet, kuna selle maitse mõjutab ka kohvi maitset. Vajadusel kasuta filtreeritud vett.