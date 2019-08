ERIK ORGU NIPID: kuidas trenniga õigesti algust teha 

Alustamise apsud:

2. Liiga intensiivne trenn

Kui inimene esimest korda trenni läheb, toitugu ta siis tervislikult või mitte, pingutab ta intensiivsusega enamasti üle. See tuleb kahest asjaolust: suur entusiasm ja algaja ei tunneta oma võimeid. Mõlemal juhul on tagajärjeks valusad lihased, halb enesetunne või isegi vigastus.

3. Liiga sage treenimine

Samamoodi nagu intensiivsusega, võib ka treeningute sagedusega liiale minna. Kui nii juhtub, tekib vaimne üleküllus või hakkavad muud eluvaldkonnad tunda andma. Siis pannakse kogu süü treeningule ja otsustatakse liikumisharrastus sinnapaika jätta.

4. Vale trenn

Kui inimene on enda jaoks teinud valiku, millist trenni ta tegema hakkab, ja see talle mingil põhjusel ei sobi, loobutakse treenimisest enamasti üldse ega teadvustata endale, et on olemas ka teisi treeninguid peale esimese valiku. Mõni inimene peab proovima eri treeningviise, enne kui selle õige leiab.

5. Ebaregulaarsus

Paljud algajad treenivad esimestel kuudel väga ebaregulaarselt – alustatakse suure hurraaga, aga mida aeg edasi, seda harvemaks treeningud jäävad. See on viga, sest keha ja meeled ei saa harjuda kindla rutiiniga, mis on aktiivse elustiili tähtis osa. Ei saa nõnda, et ühel nädalal käid korra, teisel kolm-neli korda ja kolmandal üldse mitte.

Kui su eesmärk on mõni kilo alla võtta, ei pea sa tegema väga intensiivset trenni, vaid piisab, kui teed kaks-kolm keskmise tempoga trenni nädalas, ning muidugi pead tervislikult toituma. Foto: Alexander Mils/Unsplash