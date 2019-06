Ohtlik internet? Vaata, kuidas sotsiaalmeedias enda ja oma lähedaste turvalisust tagada! 

Iga lapsevanema kohus on tunda huvi, kes tema lapse sõbralistis on ja sealt täiesti võõrad isikud eemaldada. Pedofiil ei kirjuta tutvustusse, et ta on pedofiil. Ta võib profiilipildina vabalt kasutada mõnda nunnu tütarlapse pilti ja nime ning lapsega ka mitte midagi rääkida, lihtsalt tema pilte laikida. Turvalisuse huvides küsi lapselt iga lisatud sõbra kohta taustainfot – kas ta ka päriselt teab seda inimest.

Kui kontoga on midagi juhtunud, tuleb kiirelt tegutsema hakata. Enamasti saavad inimesed oma häkitud kontod tagasi ning keelatud pildid ja videod eemaldatakse, kuid selleks tuleb teha raporteid, teavitada portaali ja vajadusel ka politseid. Peab aga arvestama, et see võtab aega, eriti kui räägime USA ajavööndis asuvatest Facebookist või YouTube’ist. Hea leht on Accountkiller.com. Seal on olemas kõik nipid, kuidas enda kontodest vabaneda. Paraku on see sait vaid inglise keeles.