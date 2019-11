MÄLESTUSLUGU | Signe Lahtein saunarituaalidest: „Saunaõhtule tuleb veidi pidulikku hõngu anda – siis meeldib see ka lastele!“ 

„Kodutunde“ saatejuht Signe Lahtein (40) teab, mis tunne on täita inimeste kodud helgusega ja südamed soojusega. Tema enda igipõline energiaallikas on saun – kuum ja oi kui kosutav.

Signe kodu asub Tallinna linnakärast, tempost ja tuledest kiviviske kaugusel Jüris. Intervjuule sõites palistavad teeääri hallid raagus puud ja lõputud lombid – talve krõbiseva karguse asemel on õhus tunda rõskust. Seda mõnusam on mõelda, et kohtumine Eesti ühe menukama saate tunnusnäoga päädib turgutava pärastlõunase saunaga.

Saunapere

Signe tervitab meid koduuksel koos koer Gingeriga, keda rõõm külalistest muudab heas mõttes pööraseks. Samal ajal kui mina õnnest erutunud kutsat silitan, tõttab perenaine kööki, et panna ahju küpsema sai ja valmistada hõrk erkroheline pesto ning tomati-avokaadosalat. Tema pere saunarituaalide tähtis osa on toit.

„Saunatoidud peavad olema tavalisest tööpäeva õhtusöögist erinevad – et oleks natuke eriline ja pidulik tunne. Ja et neid ei peaks pikalt moorima. Kes seda sooja toitu ikka valmistab ja valvab, kui mina saunas olen? Saunaõhtuti on suure au sees igasugused näksimised. Ja koogi või saia saab varem valmis teha.“