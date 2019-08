Kalad lemmikuteks! Mida olulist peaksid teadma? 

Alusta akvaariumi valimisest

Tea, et väikesesse, 40liitrisesse akvaariumisse ei sobi elama kala, kes kasvab kuni 20 cm pikkuseks. Mida suurem akvaarium, seda liigirohkemaks saab selle kujundada. Täiesti mõeldav on suuremas akvaariumis pidada 10–15 eri liiki. Kalade seisukohalt parem ja visuaalselt ilusam variant on valida akvaariumisse pigem vähem liike, aga suurema arvukusega. Näiteks suur neoonide, barbuste või platide parv näeb väga efektne välja.



Kalaparved ja elustaimed

Esialgu võiks algaja kalahuviline mõelda enda jaoks selgeks, millist tüüpi akvaariumi ta soovib: kas elustaimedega või ilma, väiksemate parvekaladega või meeldivad suuremad ja silmatorkavamad liigid. Taimeakvaariumi puhul on oluline hea valgustus, suuremate kalade puhul akvaariumi suurus ja korralik filter.



Akvaariume on erineva disainiga: ümaraid, kumera esiklaasiga, hiigelsuuri, mis projekteeritakse hoonesse tavaliselt juba ehitusjärgus. Kõige mugavam ja lihtsam on siiski tavaline ristküliku- või ruudukujuline akvaarium, mis pole üleliia kõrge ega kitsas.



Mõistlik taimeakvaariumi kõrgus võiks jääda maksimaalselt 50–55 cm kanti. Ilma elustaimedeta akvaariumi puhul on hooldamise mõttes hea, kui selle kõrgus ei ületa 70 cm.



Viimastel aastatel on laiemalt hakatud soetama ka väiksemaid, nn nanoakvaariume, mida annab sisustada pisikeste taimede ja dekoratsioonidega väga atraktiivseks ega vaja palju hoolt.



Akvaariumi hooldamine

Kalade jaoks on kõige olulisem puhas vesi, mida saab tagada piisava veevahetuse ja põhjapuhastusega. Need kaks tegevust moodustavad akvaariumi hooldamise põhiosa. Ära toida kalu üle! See on peamine põhjus,

miks akvaariumis võib õnnetus juhtuda ja vesi reostuda. Kalad peaksid sööma toidu ära umbes kolme-nelja minuti jooksul. Kui näiteks 15 minutit pärast toitmist on näha akvaariumi põhjas vedelevat või veepinnal hulpivat toitu, tuleks järgmisel korral söögikogust vähendada.



Kindlasti ei tohi unustada valgustust akvaariumi kohal ööpäevaks põlema. See pole küll otseselt kaladele ohtlik, aga muudab akvaariumi kiiresti vetikate kasvulavaks ja hiljem on neist juba üsna raske vabaneda. Ideaalne oleks akvaariumi valgustus panna tööle taimeri abil, mis hoolitseb selle eest, et valgus pikemaks ajaks põlema ei jääks.



Õige sööt

Valdav osa kaladest sööb hea meelega spetsiaalset kaladele mõeldud kuivtoitu. Kindlasti peaks iga konkreetse kalaliigi puhul pöörama tähelepanu nende toitumisharjumustele looduses. Kalad on kas taime-, lihatoidulised või omnivoorid. Vastavalt sellele tuleks igale liigile valida baassööt, mis moodustab põhiosa tema toidust. Lisaks võib mõni kord nädalas anda ka midagi erinevat või värsket. Hea vaheldus on akvaristikapoodides saadaolevad sügavkülmutatud toidud värskest toorainest.



Tea oma kalade vajadusi

Elutingimused võivad kalaliikidel olla üsna erinevad. Näiteks mõnele sobib vaid peene liivaga põhi, mõni liik eelistab tugevat taimestikku, mõni hoopis kividest laotud arvukaid koopaid, mõni jahedat vett, teised jälle väga sooja (30 °C ringis). Üks üldine reegel kehtib küll kõikide kalade kohta: nad soovivad puhast keskkonda, st puhast jääkainevaba vett, mille saab luua piisava veevahetuse ja mõistliku asustustihedusega. Kui suur kalaarmastus ei luba vähema kogusega piirduda, võiks oma kaladele lubada korralikku filtreerimissüsteemi.



Algaja kalapidaja meelespea!