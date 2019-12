Nõid Nastja õpetab: avarda meeli ja usalda sisetunnet!  

Selleks, et ujuda, pead usaldama vett. Intuitsiooniga on sama reegel: tuleb õppida usaldama oma sisetunnet. Nastja rõhutab, et kiireid tulemusi maagiaga tegelemisel ei ole, kuid märgata ja hinnata tuleb iga väikest tulemust. «Paljud inimesed nördivad, kui see neil kohe ei õnnestu. Intuitsioon ja tunnetus areneb ajaga – ehk on ka sellepärast nõiad muinasjuttudes vanad naised,» muigab Nastja. Kui maagia on aga sinu kutsumus, leiad iseenesest tee vastusteni ning selle vastu pole võimalik võidelda. Sarnaselt teiste aladega tuleks ka maagias keskenduda sellele, mis sind huvitab. Selleks võib olla armastus, raha, tasakaalu saavutamine, tervis või hoopis midagi muud. Nastjat ennast tõmbab kõige enam armastuse- ja terviseteema.

Intuitsiooni arendamiseks on selgeltnägija sõnul kasulik tegeleda ka astroloogiaga. See aitab väga hästi õppida inimesi tundma. Maagiaga tegelemiseks on oluline teada ka kuufaase ja planeetide seisu.

Üks Nastja erilisi kirgi on kristallid ja nende jõud. «Kristalle aitab lugeda soov neid mõista. Õige kivi tuleb sinu ellu just siis, kui seda vajad. Tavaliselt on see kivi, mis sulle välimuse poolest kõige rohkem meeldib,» teab Nastja. Armastusekive on mitmeid, sest iga inimene ootab sellelt erinevaid asju – kes otsib kirge, kes truudust või tuge õnnetus armastuses.