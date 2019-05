Naudi mõnusat kevadilma ja mine omadega rappa! 

Eestis leidub rabasid igale maitsele. Enne seiklema asumist mõtle läbi matkaseltskonna eesmärk – kas selleks on rahulik jalutuskäik värskes õhus või hoopis põnev räätsamatk? Sobivaima sihtkoha otsingul on sinu parimaks sõbraks veebilehekülg loodusegakoos.ee. Sealt leiad interaktiivse Eesti kaardi, kust saad maakonna kaupa uurida, milliseid põnevaid võimalusi eri paigad loodusretkedeks pakuvad, näiteks kus on matka- ja rattaradu, lõkkekoht, vaatetorn, teabepunkt, looduskeskus jne. Lisaks leiad 13 maalilise puhkeala koordinaadid, kus on olemas lõkkekohad, matkarajad, telkimisalad, metsamajad ning -onnid.