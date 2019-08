Lugeja küsib: kuidas saada mustikatega määrdunud käed jälle puhtaks? 

Punaste sõstarde vasturünnak

Viimistlusekspert OÜ tegevjuht ja Nipiraamatu kaasautor Triin Türk on marjul käinud terve oma teadliku elu, kuid suurem kirg koriluse vastu kasvas tal välja tänu ämmale. Meheema on mänginud olulist rolli nii heade marjametsadega tutvumisel kui on temalt pärit ka nipp, kuidas mustikased sõrmed pärast pikka korjeretke puhtaks saada. „Selleks panen peotäie sõstraid kummikinnastesse. Purustan marjad ja tõmban seejärel kindad kätte. Sõrmi tuleb kinnastes liigutada kuni 15 minutit ja siis sooja veega puhtaks pesta,“ teab Triin, et tulemuseks on sel juhul iga kord nii puhtad käed nagu poleks mustikal käinudki.

Sarnaselt punasele sõstrale ulatavad mustikast parkunud näppudele abikäe ka teised happelised toiduained: rabarber, sidrun ja õunad. Viimaste puhul on hea eelistada mõnda pehmemat sorti (nt Valge klaar), millega hõõruda käsi nagu teeks seda seebiga. Samuti on hea meeles pidada, et kõik plekid tulevad kergemini välja, kui neid värskelt eemaldada.

Mustikakorjaja argipäev - lillakaks värvunud käed. Foto: Erakogu

Plekid välja ka riietelt

Kui mustikad on määrinud ära ka seljas olevad hilbud, tasuks valmis olla nendegi puhastuseks. Kuna marjades on parajalt parkainet, millega ka sihipäraselt kangaid värvida, võib neist tekkinud plekkide eemaldamine olla paras peavalu. Aga mitte siis, kui sul on käepärast hapupiim!

Kui hapupiimas leotamine ei toimi, tõmba kangas pleki kohalt kausile ning vala sellele keevat vett nii kaua, kuni plekk täielikult lahustub.

Määrdunud käed saab heade nippidega kiiresti puhtaks. Foto: Farsai Chaikulngamdee/Unsplash

Kodune kätehoolitsus

Kui käed on muutunud korilusest, plekieemaldamisest, aia- või köögitoimetustest aga karedaks, tasuks selgi juhul neile hoolitsust pakkuda looduslike vahenditega.