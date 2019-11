Laine Randjärv: „Kui praegune töö otsa saaks, elataks end käsitööga ära küll!“ 

Laine Randjärv armastab igasugust näputööd, eriti südamelähedane on talle kudumine. „Kui ühel hetkel peaks töö otsa saama, elataks end käsitööga ära küll,“ usub naine.

Poliitik ja muusikapedagoog Laine Randjärv (55) armus käsitöösse juba noores eas ega kujutaks elu näputööta ettegi. „Käsitööd tehes meel puhkab, aga käed käivad,“ ütleb naine, kel on parasjagu pooleli tütrele kampsuni kudumine. „Tütrele kududes panen esemesse oma soojad tunded, ema ja tütre vahelise sideme, head mõtted ja soovid. Lapselastele sokke kududes aga soovin, et nende jalad püsiksid soojas,“ ütleb Laine säravi silmi ja avala naeratuse saatel. Ta usub, et tänu käsitööle saame edasi kanda ka oma rahvuslikku pärandit.



Oskused Aafrikast

Laine õppis kudumist lapsena oma emalt. Üllatuslikult võttis ta vardad

tõsiselt kätte mitte Eestis, vaid hoopis Alžeerias, kuhu Laine isa tööle suunati ning tüdruk 11aastaselt vanematega kaasa sõitis. „Aasta oli siis 1975!“ ütleb ta. „Tol ajal oli Eestis maavillast lõnga kudumiseks küll, kuid nii põnevat ja erilist kui Aafrikas, meil polnud.“ Oma esimesed sammud käsitöö vallas tegi Laine prantsuskeelsete näputööajakirjadega. „Võtsin moelehe ette, kõrvale ka entsüklopeedia ja hakkasin katsetama.