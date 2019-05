Nipid Appi, puuk! Mida teha? Tuuli Mäemat , täna, 17:55 Jaga: M

Ole valvas, et avastada puuk varakult!

Koos tärkava rohelusega hakkavad ringi liikuma ka puugid. Nahalt puugi leides on olulisim teada, et see tuleb kohe eemaldada puugikonksu või peenikeste pintsettidega.