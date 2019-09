Tomatiaeg on täies hoos: 3 imemaitsvat rooga tomatitest 

Tee nii: 1. Sega kokku oliiviõli ja veiniäädikas. 2. Koori ja lõika sibulad õhukesteks viiludeks. 3. Sega tomatid oliiviõliseguga ja maitsesta soola ja pipraga. 4. Kata ahjuplaat küpsetuspaberiga ning laota sellele tomatid. Raputa peale ka basiilik ja punane sibul. 5. Tükelda või viiluta juust ja laota ka see tomatitele. 6. Küpseta vilju 200kraadises ahjus umbes 15 minutit, kuni tomatid on pealt veidi kuldsed. 7. Raputa peale granaatõunaseemneid ja nirista peale palsamikreemi!

Valmista tervislik ja maitsev ahjuroog! Foto: Laura Strandberg

Päikesekuivatatud tomat on mõnus lisand erinevatele roogadele ja neid on lihtne valmistada. Seega kui tomateid kipub olema nii palju, et neid ei jaksa ära süüa, siis pane mõned ka purki, et talvel suvemaitset nautida.