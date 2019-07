Koer paneb aiast plehku? Ekspert annab nõu, kuidas seda ära hoida! 

Koera ära jooksmist saab takistada raadiopiirdega - seda kasutades ei pea looma õues ketti või puuri panema. Foto: Kenan Kitchen/Unsplash

Hea lahendus: raadiopiire

Raadiopiirdeaed on nähtamatu aed, mis on mõeldud koera hoidmiseks tema territooriumil. Seda on lihtne paigaldada ja see sobib kõikidele koertele.

See töötab nii. Mõne sentimeetri sügavusele maa sisse tuleb kaevata juhe, mis edastab ohutut raadiosignaali. Samal ajal kannab koer rihma, millel on vastuvõtja. Lähenedes juhtmele, saab koer kaelarihma kaudu lühikese ja ohutu stimulatsiooni. Koer õpib kiiresti vältima juhtmega ala ja püsib talle määratud territooriumil. Peale aia välise külje on võimalik piirata ka kõik aia sees olev, nt peenrad, basseinid, ilupõõsad jne.

Raadiopiirdeaia plussid ja miinused:

Maris Varblane, PetCity sortimendi- ja kategooriajuht

+ Raadiopiirdeaeda saab kasutada ka juhul, kui füüsiline aed puudub.

+ See on palju soodsam kui aia ehitamine looma piiramiseks.

+ Raadiopiirdeaiaga ei pea looma õues ketti või puuri panema.

+ See sobib eriti hästi koertele, keda ei piira kõrge aed või kes kipuvad end aiast välja kaevama.

‒ Kui raadiopiiret ei kasutata vastavalt juhendile, ei pruugi see toimida.

«Meid aitab raadiopiire väga!»