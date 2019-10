Varjupaiga juhataja paneb südamele: 6 põhjust, miks võtta koer või kass varjupaigast 

"Õnneks muutub Eesti inimeste loomapidamise kultuur järjest paremaks," tõdeb Tallinna Loomade Varjupaiga juhataja Eve Tobias (50). Siiski on varjupaikades palju koduta ja väärkoheldud loomi. Et neil elus edaspidi paremini läheks, räägib Eve lähemalt, kuidas endale varjupaigast lemmik saada.



Esimene samm: mõtle kõik läbi

Iga inimese elus on hetki, mil ta mõtleb: võtaks endale looma. Kui peres on lapsed, võivad just nemad lemmikut manguda. Olenemata sellest, kes looma koju soovib, tuleks enne otsuse lõplikku langetamist hoolikalt läbi mõelda, kas sul on ikka võimalik tema eest hoolitseda. Mõtle, milline on sinu elustiil – kas oled palju kodust ära või rohkem kodune. Kui pead tihti kodust eemal olema või reisid palju, arutle, kas sul on selleks puhuks keegi, kelle juurde oma karvane sõber hoiule jätta.



Looma võttes pead kindlasti arvestama sellega, et peale suure rõõmu kaasnevad temaga ka rahalised kulud. Lemmik vajab süüa ja vähemalt korra aastas peab temaga käima arsti juures. Ette võib tulla ka ootamatuid tervisemuresid. Ehkki kassiga ei pea väljas käima nii nagu koeraga, ei taha ka tema pikalt üksi olla ja vajab tähelepanu.



Teine samm: tutvu loomadega

Kui kodus on kõik korralikult läbi mõeldud, tule varjupaika loomadega tutvuma. Sealseid kasse on võimalik paitada ja koertega jalutamas käia. Enne lemmiku võtmist soovitame mitu korda loomaga varjupaika sõbrunema tulla. Loomavõtmises kõheldes on võimalik pakkuda loomale alguses ka hoiukodu. Kui tundub, et soov on kindel ja iseloomud klapivad, saab varjupaiga elaniku päriseks endale jätta. Kõik meie varjupaigad võtavad enda loomad alati tagasi, kui nende pidamisel ületamatuid raskusi tekib.