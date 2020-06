Tööta ja puhka samal ajal: häid nippe, kuidas töö suvekoju või loodusesse kaasa võtta 

Kaugtööd tehes saad valida endale meelepärase töökeskkonna, mis tõstab meeleolu, rahulolu tööga ja ka produktiivsust. Foto: Bonnie Kittle / Unsplash

Eestis on mitmes kohas ka kaugtöökeskused. Need on loodud inimestele, kes ei saa kodus töötada, aga ei soovi ka iga päev suurde linna kontorisse sõita. Tänu oma töö paindlikkusele puudub neil otseselt ka see vajadus.