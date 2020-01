Erik Orgu 10 nippi, kuidas vähendada uuel aastal suhkrutarbimist 

Tee endale selgeks, kui palju suhkrut tarbid

Paljud inimesed arvavad, et nad ei söö palju suhkrut, aga kui hakata arvutama, on reaalsus midagi muud. Jälgi mõni päev oma toitumist, et leida üles ka peidetud suhkrud, mis võivad olla soolastes toitudes. Arvuta kokku oma päevane tarbitava suhkru kogus, et saaksid seda vähendama hakata.



Hakka lugema toitude infolehti

Süvene sellesse, mida ostad. Tegelikult pole peidetud suhkur peidetud. Igal pakil on infoleht, kus täpselt kirjas, mida toode sisaldab. Usalda seda rohkem kui toote turundusteksti. Kui näed koostisainete nimekirjas suhkrut, pane see letile tagasi.



Rahulda magusaisu loodusliku magusaga

Kui oled maiasmokk, söö naturaalseid magusaid toiduaineid, millesse pole lisatud rafineeritud suhkrut. Looduslikult magusates toiduainetes on ka vitamiine, mineraale, osas ka kiudaineid. Minu eelistused on mesi, vahtrasiirup, datlid, rosinad, puuviljad ja marjad.



Ära joo magusaid jooke!

Üks lihtsamaid mooduseid suhkru ületarbimiseks on seda juua. See, et nendes jookides on vähe kaloreid või need maitsevad hästi, pole mingi vabandus ega põhjus neid juua. Kui sul on magusaisu, vaata eelmist punkti ja joo puhast vett.



Juhi emotsionaalset söömist

Nagu sissejuhatuses mainisin, tarbivad paljud suhkrut, tuginedes oma emotsionaalsele hingeseisundile, aga see on halb. Nii talitades seostad üha rohkem suhkrut oma isiksusega ja kahjustad tervist. Murra teadlikult emotsionaalse söömise mustrit. Leia paremaid viise, kuidas end lohutada või rõõmu tähistada.



Osta naturaalset toorainet

Kõige lihtsam viis suhkru vältimiseks on osta ainult tooreid köögi-, juur- ja puuvilju, marju, liha, soolaseid piimatooteid ja kuivaineid. Kui tahad midagi krõbistada, vali pähklid, mitte kartulikrõpsud.



Valmista oma toidud ise ja katseta uusi retsepte

Kui tahad olla kindel, et su porgandisalatis või marjajogurtis pole suhkrut, tee need ise. Uute ideede ammutamiseks otsi suhkruta retsepte. Usu mind – on väga palju suhkruvabu toite, mis maitsevad sulle rohkem kui suhkruga variandid.



Väldi rasvavabu tooteid

Sama põhimõte, et loodus ei salli tühja kohta, kehtib ka toiduainetööstuses. Kui midagi eemaldatakse, on vaja see millegagi asendada. Tavaliselt pannakse rasva asemele suhkur.



Lase kontrollida oma tervisenäitajaid

Hirmu najal on lihtsam oma harjumuspäraseid käitumismustreid muuta. Enamik saavad jõu korrektuure teha, kui arst analüüside tulemusi ette loeb. Kui tunned, et kuidagi rajale ei saa, mine tervisekontrolli. Seal kuuldu põhjal võid saada piisavalt motivatsiooni, et oma toitumist muuta.



Hakka järgima toitumiskava

Kõik siin räägitu on teoorias lihtne, aga praktikas võid takerduda. Sellele olukorrale on lihtne lahendus! Toitumisnõustaja poole pöördudes saad õppida, kuidas toituda nii, et sa ei sööks tahtmatult liiga palju suhkrut.