Nipid Oh ei, vaibale tekkis plekk! Mida teha? Tuuli Mäemat , täna, 07:00

Kui vaibale tekib plekk, ei pea sellega kohe keemilisse puhastusse ruttama. Proovi esmalt ise plekist jagu saada! Foto: Sven Brandsma / Unsplash

Ikka juhtub, et vaibale tekib mõni plekk. Sellisel juhul reageeri kiiresti, et see ei jääks sinna püsivalt.