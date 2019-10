Hüpnotisöör Maris Saar: „Kaasa mõtlemata pole kristallidel ega eeterlikel õlidel toimet – neisse tuleb uskuda!“ 

Hüpnoosi- ja tulevikuterapeudi Maris Saare ehk Marissa (32) teraapiatoas Tartus on hinge paitav rahu – helges ruumis põlevad rahustavad küünlad ja kannus aurab Taevavõtme tee, mis koosneb maiseid probleeme vaigistavast nurmenukust, õnnetunnet suurendavast vaarikast ja maagilisest lillest, mis avab tärkava elu. Maris asetab kannu sõelale ka ametüstkristalli. «Igal kristallil on oma eesmärk – see laeb tee energiaga,» ütleb naine.



Maris jõudis kristalliteedeni, kui oli 2016. aasta oktoobris avamas oma teraapiatuba ja sai aimu, kui paljud inimesed oma hirmude, ülemõtlemisest tingitud probleemide ja ärevusega abi vajavad. «Tundsin, et pean leidma

veel mõne aitamise viisi, et abivajaja ei peaks tingimata kohale tulema,» selgitab hüpnotisöör. Ooteaeg vastuvõtule on sageli siiski pikk, sest Maris võtab teraapiasse nädalas vaid paar inimest.



Abi distantsilt

«Tänu kristalliteele saavad inimesed end ise kodus aidata, kuni minu juurde hüpnoosiseansile või konsultatsioonile pääsevad,» selgitab Maris üllast eesmärki. Nii segab ta vastavalt vajadusele kokku ürdid tee jaoks ja valib välja kristalli. Samal põhjusel segab ta teraapiatoas kokku ka eeterlikke õlisid. Nii saab Maris hädasolijaid aidata ka eemalt, tunnetades inimese energeetikat distantsilt.



Terapeuditöö kõrval peab ta teede ja õlide tegemist oma hobiks. «Klassikaline

käsitöö pole mind kunagi paelunud. Mul pole näputöö jaoks piisavalt püsivust ja see ei paku mulle ka sellist rõõmu nagu kõik muu, millega tegelen,» selgitab naine, kallates meie tassidesse valminud kristalliteed.