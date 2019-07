Tõeline segadus! Jumestuskreemid või peitepulgad - mida ja millal kasutada? 

Primer'eid ehk meigialuskreeme on erinevaid: niisutavaid, matistavaid, valgustpeegeldavaid, siluvaid ja korrigeerivaid. Nende kasutamine valmistab naha jumestuseks ette, ühtlustades nahatooni ja peites naha ebaühtlusi, nagu kortsukesed ja poorid, tagades kauapüsiva tulemuse.

Vali primer vastavalt vajadusele: kuivale nahale niisutav, rasusele matistav, probleemsele nahale korrigeeriv variant.

BB-kreem (Blemish/Beauty Balm) on niisutav ja nahka toitev toode. See on kergema katvusega kui jumestuskreem, kuid katvam kui tooniv päevakreem. Toode sobib veatule nahale või meigialuskreemiks.

CC-kreem (Color Corrective/Control) on üsna kerge katvusega nahatooni korrigeeriv toode. See ühtlustab jumet, peites punetuse ja laigukesed. Sobib ka tuhmile nahale värskuse andmiseks.

Kivipuuder on kokkupressitud kujul kuiv pigment. Tegemist on n-ö jumestuskreemi asendajaga, mis tulemuse poolest sarnaneb jumestuskreemiga, kuid on 100% matt, kuna ei sisalda õlisid.

Tolm- ja kompaktpuuder on talgi või riisi baasil loodud matistavad tooted, mis ei anna katvust. Riisi baasil toodet sobib kanda puhtale nahale, talgi baasil toodet aga pigem põhja kinnitamiseks, kuna see võib aja jooksul nahka kuivatada.