Hea teada! Mis õigused on mu lastel suvetööd tehes? 

Küsi töölepingut. Kui oled alaealine, on sul kõige turvalisem tööle minnes sõlmida tööleping. Töölepinguga on töötajale garanteeritud hulk tagatisi, millest sa teist liiki lepingu alusel tööd tehes ilma võid jääda. Töölepingu alusel töötades oled muu hulgas kaitstud ka töötervishoiu ja -ohutuse seaduse alusel.

Loe see rahulikult läbi. Jälgi, et töölepingus oleksid kirjas järgmised detailid: tööülesannete kirjeldus, töötamise aeg, koht, töötasu, puhkeaeg ning lisatasu öötöö ja ületundide eest. Tea, et töötajale peab maksma vähemalt kehtivat alampalka, mis tunnitasuna on 2,97 eurot, ja ületunnid on alaealisele keelatud. Sul on alati õigus tööleping rahulikumaks läbilugemiseks kaasa võtta ja lasta üle vaadata ka mõnel täiskasvanul.