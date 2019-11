Liina Randpere kodu sisustamisest: „Ise tehes tuleb palju soodsam!“ 

Saatejuhi ja treenerina tuntud Liina Randpere ei leia sageli poest meelepäraseid asju. Et süda oleks rahul, teeb ta need hoopis ise või kohandab vana asja. «Nii tuleb ka palju soodsam!» ütleb naine oma kogemuse põhjal.

Oma kodu köögilaua ja toolide üle, millel istume, on Liina väga õnnelik. Kuna neil käib külas palju sõpru, on hea laua ümber koguneda. Perenaine planeeris uue laua tegemist väga põhjalikult. «Asetasin vanas kodus lauale taldrikud, pokaalid ja salatikausi arvutamaks, kui suur peab olema uus laud, et kõik ilusti ära mahuks. Muidu on alati probleem, et ruumi jääb väheks,» naerab treener. Üsna pea mõistis ta, et vaja läheb väga suurt lauda. Mööblipoes hindu vaadates sai kiirelt selgeks, et ost kujuneks liiga kalliks. Nii mõtles ta koos elukaaslasega nutikama lahenduse. «Tellisime tammepuidust lauaplaadi ja leidsin interneti kaudu mehe, kes tegi lauale jalad. Lauaservad lõikasin jahinoaga ebatasaselt ühtlasemaks, et mulje jääks vana ja kulunud,» kirjeldab Liina laua saamise lugu.