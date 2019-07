Aedniku spikker: kuidas ja mille järgi valida sobivaid aiakääre? 

Selleks et töö hästi õnnestuks, on vaja õiget abivahendit. Nii tulekski kõigepealt läbi mõelda, milliste hooldustööde jaoks aias oksakääre vajad. Kas selleks on igapäevane hoolduslõikus, et korjata ära õitsenud õied ja teha tagasihoidlik kujunduslõikus, või on sul kääre vaja hoopis suuremaks kujunduslõikuseks ehk tarvis lõigata jämedamaid, üle 20 mm läbimõõduga oksi? Vastavalt tööle tuleb valida õige suurusega tööriist ja sobiv käepideme pikkus.

Erinevad lõiketööd

Peale suuruse eristatakse oksakääre ka selle järgi, kas need on mõeldud toorete või kuivanud okste lõikamiseks.

Vaheliti teraga käärid, kus terad liiguvad üksteisest mööda, on mõeldud elava taime lõikamiseks. Niimoodi vigastatakse allesjäävat osa kõige vähem. Seejuures on oluline jälgida lõiget tehes kääride õiget asendit.

Alasi tüüpi käärid, kus terad saavad kokku, sobivad kuivanud taimeosade lõikamiseks.

Igaühele omad

Aednik peaks kääre enne ostu kindlasti proovima ja katsetama, sest inimeste käed on erinevad. Nii leiab just endale sobiva kaalu, käe haardeulatuse ja jõuga abivahendid. Samuti on oluline proovida, kas käärid on käes tasakaalus. Kuna lõikamine nõuab füüsilist jõudu, on insenerid ja disainerid välja mõelnud erinevaid lahendusi, kuidas saavutada suuremat lõikejõudu. Enam levinud on pöörlevad käepidemed, astmeline lõikamine ja lisajõuülekanne. Milline lahendus just sind kõige rohkem aitab, oleneb sinu käe omapärast.

Hind ja kvaliteet

Aiakääre saab osta nii 3.30 kui 130 euro eest. Olulist rolli mängib, mis materjalist need tehtud on. Mida kergemad ja vastupidavamad materjalid, seda kallimad on tööriistad. Kallimatel kääridel on tihti palju tähelepanu pööratud ka käepideme mugavusele ja ergonoomilisele kasutusele. Selliste kääride puhul on aga oluline jälgida varuosade kättesaadavust ja seda, milline garantii tööriistal on.

HEA SOOVITUS! Osta kaalult kerged korraliku käepidemega käärid. Tänu sellele on haare kindlam ja lõikejõud suurem.