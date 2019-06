Nipid Nende 10 nipi abil saad jaanipäeval korraliku lõkke! Laura Verte , täna, 15:39 Jaga: M

Et jaanipäev tuleks tore, jälgi lõkke tegemisel ohutust. Min An / Pexels

Varsti süttib üle Eesti sadu lõkkeid. See on üks jaanipäeva pärimusi, mis esivanemate kommetest püsima jäänud. Et pidu oleks rõõmus, peaks lõke olema turvaline!