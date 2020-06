Anna jaanipäevale nõiduslikku väge: ärata vanad tavad ja kombed uuesti elule! 

6. Mida kaugemal, seda parem. Suveööunenäo romantikas lendab liblikaid nii armunute kõhus kui ka peas. Nõnda võivad pruut ja peigmees käsikäes ja teineteisele ainiti silma vaadates jalutuskäigul lõkke äärde sõpradest sootuks maha jääda. Juhatamaks eksinuile teed ka aasta valgeima öö hämaratel tundidel, riputa postide vahele päikesevalgusel töötavad lambiketid. Vanarahva sõnutsi on jaanitulel seda tugevam puhastav ja õnnistav mõju, mida pikem on teerada lõkkeplatsi juurde.

7. Öised rituaalid. Jaanipäeva traditsioonide hulka kuulus ka mitmeid romantilis-esoteerilisi toiminguid, kuna just siis usuti olevat põrgu ja taevaväravad valla. Erilise väega ööl ennustati eri viisidel tulevase kaasa välimust, tehti rituaale hea karja- ja viljaõnne hoidmiseks ning otsiti maagilisi sõnajalaõisi ja jaaniusse. Nii võis näha tüdrukuid ka üle jaanitule hüppamas, et kindlustada head tervist ja sel aastal mehele saamist. Põllumehed jällegi käisid ümber põldude pihlakaoksi põllunurkadesse pistmas, et hoida saaki kurja eest. Sajanditetagused maagilised uskumused annavad põhjust jaaniööl murule langenud kastes süüdimatult kukerpallitada ja kastega nägu pesta, sest just nii tagati ilu ja tugev tervis. Õigesti kogutud, kindlalt suletud pudelis ja hämaras hoitud jaanikaste säilitavat oma jõu koguni 50 aastat!