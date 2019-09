Appi, koeral on kirbud! 3 nippi, kuidas tüütutest kaaslastest vabaneda 

Imidaklopriid kuulub neonikotinoidide hulka ja seda on kasutatud laialt taimekaitses insektitsiidina. Euroopa Liidus on nüüdsest imidaklopriidi kasutamine taimekaitses keelatud, kuna see avaldab tugevat mõju mesilastele. Imidaklopriid võib koertel tekitada allergilist reaktsiooni.

Fiproniil ja püriprool on mõlemad fenüülpürasoolide hulka kuuluvad ained, mis halvavad putukate ja ämblikulaadsete närvisüsteemi. Mõlemad on tõestatult imetajatele ohutud ja sarnaste omadustega. Allergiline reaktsioon tekib väga harva.

On individuaalne, milline toimeaine loomale kõige paremini sobib – mõni võib tekitada allergiat, mõni ei taga aga nii intensiivset toimet, kui loomaomanik ootab. Seetõttu on välja töötatud erinevad toimeained, et loomaomanik leiaks just enda loomale sobivaima.