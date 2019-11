Heidi Hanso: kui raha ei ole, tuleb midagi välja mõelda!

Jõuame Heidiga rääkides ikka ja jälle rahajutuni. „Rahaasi on maal väga oluline. Tuleb välja mõelda, kuidas end maal ära majandada. Aga see oskus tuleb. Iga päevaga saad targemaks. Praegu kaalun ikkagi, et võib-olla pean talveks kuskile tööle minema, et ellu natuke stabiilsust tuua, sest talvel talu ära toitvaid turiste ei liigu,“ kehitab Heidi rahaprobleemi tunnistades õlgu.