TEE ISE | Valmista ise looduslik deodorant oma lemmikürdist!  

Tegemist on tahke deodorandiga, mida saab säilitada väikeses topsikus või vana pulkdeodorandi anumas. Tahkust annavad deodorandile mesilasvaha ning shea-või. Retseptis on ürtidest kasutatud lavendlit ja salveid, kuid võid valida endale meelepärase näiteks rosmariini, saialille, kummeli, oregano või roosi hulgast.

1. Kuumuta ürdiõli ja mesilasvaha veevannil.

2. Kui mesilasvaha on sulanud, lisa shea-või. Sega, kuni segu on ühtlane.

3. Võta kauss veevannilt ning lisa eeterlikud õlid, aroruuttärklis ja sooda. Sega umbes kaks minutit, kuni segu on ühtlane. Segu hakkab kohe tahenema.

4. Vala segu pulkdeodorandi anumasse või silikoonvormidesse. Lase deodorandil mõni tund tahkuda.