Nende kolme nipi abil leiad poest alati parima arbuusi! 

Vali poest õige ja maitsev arbuus! Foto: Pixabay.com

Poelettidele on jõudnud esimesed arbuusid, kuid sageli ei oska me arbuusi valida ning läheme ostuga alt. Milline neist on siis magus ja mahlane? Maitsva arbuusi valimiseks annab vihjeid BBC Good Food.