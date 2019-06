SA Kadunud juht Aare Rüütel annab nõu: neid nõuandeid järgides seikled metsas turvaliselt 

Kanna eredaid riideid. Kuna looduses ei esine massiliselt oranži värvi, siis on see ainuke märk, mille järgi inimest taustast eristada. Kui midagi oranži selga pole panna, võid võtta kaasa mõne samas toonis eseme, näiteks mütsi või ämbri. Ka kopteriga inimest otsides märkab just seda kirgast värvi kõige kiiremini.