Metsas marju korjates ole tähelepanelik! 5 asja, mille vastu ei tohi eksida 

Tunne sarnaseid marju

Kui mari on taime küljest maha kukkunud, ei tasu seda korjata. Näiteks on välimuselt väga sarnased ülimürgise maikellukese ehk piibelehe ja pihlaka marjad, mistõttu neid on lihtne segi ajada. Seda enam, et need võivad kasvada väga sarnastes kohtades.



Isegi mustikaid võib segi ajada

Mustikametsades võivad segamini minna mustika ja ussilaka marjad. Viimased asetsevad üksikult iga taime varre tipus nelja suure risti asetseva lehe keskel. Mustikal on seevastu marju taimel palju ja lehed on väikesed. Ka leseleht võib metsas lastele huvi pakkuda, sest need kasvavad mustikatega koos ja pisikesed marjad maitsevad hästi, nagu rosinad. Nööpnõelapeasuurused, valminuna tumepunasekirjud marjad on aga mürgised.