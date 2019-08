Kuidas valida sobiv mahlaaurutaja ja milliste nippide abil mahla valmistada? 

Peamine küsimus: kui suur on paras?

Paljud aurutajad on kaheksaliitrise marjaosa ja kolmeliitrise mahlaosaga – sellega on sisuliselt võimalik aurutada terve aia- ehk keldritäis marju, ilma et pliidi ees passimisest kõrini saaks. Pott mahub täpselt pliidile ja selle osi sobib hästi kasutada ka kartulite keetmiseks või juurikate ning muude toiduainete aurutamiseks. Mis see seal kapis ikka ülejäänud kuud jõudu seisab.

Saadaval on ka suuremaid (10 liitrit) ja väiksemaid (5 liitrit) aurutajaid, kuid neid tuleb tõesti tikutulega taga otsida ning ega vahe seisne muus kui aurutamise protsessi kiiruses ja enese aurutaja taha ajamise tiheduses.

Milline pliit sul on?

See on teine küsimus, mida aurutajat valides silmas tuleb pidada. Enamik praegu kaubandusvõrgus ringlevatest aurutajatest sobivad nii elektri-, gaasi-, klaaskeraamilistele, induktsioon- kui ka halogeenpliitidele, ent on neidki, mis kolme viimast eriti ei armasta. Vajalikud märked on pakendil suurelt kirjas.

Veel midagi?

Leidub teisigi aspekte, mida valiku ette sattudes tähtsaks pidada. Esiteks see, et käepidemed ei kuumeneks – kolme kuuma potti on niikuinii mööda kööki tüütu ringi tarida, kuid põletusega selle ebameeldivus kolmekordistub.