Lapsel on nutisõltuvus! Mida teha? Spetsialist annab nõu!  

Enne, kui laps saab endale nutiseadme, mõtle läbi ja selgita lapsele selle kasutamise reegleid. Foto: Luke Porter/Unsplash

Meie pere poiste Otto (11) ja Aksli (9) huvi nutiseadmete vastu erineb kardinaalselt. Suuremale tuleb telefon või iPad meelde ainult siis, kui see tal otse nina all on, seevastu väiksemale piisab sellest, kui ta ruumi teises otsas näeb kedagi helendava ekraaniga, ja seal ta juba on.

Leevendamaks tema nutivajadust, proovime teha nii, et iPad ei oleks meil kunagi kodus niisama laual. Ka telefon oli tal esialgu selline, millega sai ainult helistada. Nii vähenes tema nutihuvi märgatavalt. Nüüd tuleb tal paar korda nädalas meelde, et tahaks iPadis mängida. Oleme otsustanud, et pool tundi paar korda nädalas on lubatud, aga kindlasti mitte siis, kui koos perega midagi ette võtame või kui lastel on sõbrad külas.