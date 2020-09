Lugeja küsib: kelle omad on naabri aeda kasvanud õunapuuoksa viljad? 

Vastuse küsimusele leiab asjaõigusseadusest. Vastavalt AÕS § 149 lg-le 3 on kinnisasja omanikul õigus viljadele, mis on kukkunud tema kinnisasjale naaberkinnisasjalt kasvavalt puult või põõsalt. Inimlikult on arusaadav, et on soov oma õunapuu häid vilju ise süüa, kuid seaduse järgi kuuluvad naabri aeda kaarduval oksal kasvavad viljad tegelikult naabrile.