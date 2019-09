KODULUGU | Kohvikutundega kodu, kus vimkadega atmosfäär on tähtsam kui klanitud ilme 

Kohvi ja kohviku hõngu on tunda ka avatud köögis, kus kohvimasin tähtsal kohal. Mõlemad on teineteisele lubanud, et kui masin katki peaks minema, soetatakse uus kasvõi järelmaksuga, sest selles kodus teisiti ei saa!

Aga mitte ainult ubadest ei teki siin kodus kohvikutunnet – mitmed asjad köögis viitavad naise ja mehe seotusele toitlustusega. Kappidele on näiteks ette saanud tassikujulised nupud ja sahtlitel on linkideks noad, kahvlid ja lusikad. Ka laevalgusti pärineb tegevuse lõpetanud restoranist ning riiulit ilmestab Martti vanaisa kohviveski.

Leide Karksi laadalt Balini

Huvitavate leidude suhtes hoiavad naine ja mees oma silmad alati lahti. Neile on eluaeg meeldinud vanad ja vanaaegsed asjad – mitte väärtuse, vaid neis peituva tunde pärast. Kuna koos käiakse sageli laatadel, tuuakse sealt tihti midagi kaasa, näiteks magamistoakardin on pärit Antslast ja kuivaineid hoidev viljasõel Karksi jaanilaadalt.

Mitmed asjad on saadud ka pere esivanematelt. Nii on Piia vanaema heegeldatud raudvoodi otsakate leidnud kasutust kardinana ja sõbra naabritelt saadud Singeri õmblusmasinalaud akvaariumialusena. Saunaeesruumis, mis sai viimati värske ilme, ripub ka 30 aastat tagasi pulmakingiks saadud punutud äärtega peegel.

Põnevaid sisustuselemente toovad abikaasad ühes ka reisidelt. Nõnda on ostetud Balilt kaasa käekujulised saunanagid. „Mõni ostab reisilt omale riideid, aga mina mõtlen, et kodu tahab ka midagi,“ selgitab Piia oma suhtumist ning reedab nipi: „Alati on hea kaasa tuua mõni küünal, sest kui sellest ära tüdined, saad selle ära põletada.“

„Nüüd oleme asjade suhtes ka veidi valivamad, sest eks meil ole seda kola kogunenud päris palju. Samas on hea, kui saame midagi uut jälle välja võtta, ümber tõsta ning katsetada, kas meeldib ja sobib,“ teab peremees omast käest. „Ses mõttes on hea, et lapsed järgemööda kolivad ja ka meile asju hoida toovad – nii saab pidevalt midagi ümber teha ja põnevust jätkub!“ Nii on sujuvalt saanud omaks näiteks poja hoiule toodud söögilaud, millel iga istekoha juures nugade-kahvlite sahtel.

Vaikselt nokitsetud asjad

Kodus on võetud omal käel ette ka mõningaid ehitustöid ja mööblitki ümber tehtud. Mõni asi neid ka õpetanud. Nii juhtus Martti koridoriseintele paigaldatud raamaturiiuliga, mis kolinal alla kukkus. „See on see, kui kokk hakkab ehitama,“ naerab Martti praegu. Õnneks pole see indu peatanud, pigem kannustanud teostama uusi ideid.