AED | Pista juba praegu lillesibulad mulda, et kevadel õieilu nautida! 

Therese-Liise Aasma , täna, 15:45

Krookused on ühed efektsemad ja vähese vaevaga kasvatatavaid kevadlilli, mis sobivad hästi ka rõdu konteinerisse. Foto: Aaron Burden/Unsplash

Selleks, et kevadel aias värvikirevat õieilu nautida, on just nüüd sügisel õige aeg mugulad mulda pista. Sibullillede istutamiseks on september kõige õigem aeg! Kevadise lilleilu saamiseks on mõned kindlad nipid, mida teadma peaksid.