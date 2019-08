Meeliergutav Kopli idüll: vanavanaisa ehitatud maja, vintage leiud, vabapidamisel linnud ja hullult ideid! 

Kööki tehes ehitas pere kinni ka sealt vannituppa viiva ukse. Seintele liimisid nad PVAga pööningult leitud vanade ajakirjade vahelehed ja lõiked, nii et peale jäi vetthülgav mõnusalt läikiv kord.

Pikemas perspektiivis on paaril plaan nihutada köögi välisseina eeskoja piiriga sama suureks, panna ette ruudukestega klaasaknad ning katta köögiseinad Portugali stiilis kahhelkividega. Aga nagu peremees ütleb, siis enne seda võib veel juhtuda, et on vaja palke vahetada.

Enamik majas tehtud töödest on ellu viinud Veronika isa ja Harri. Et kogu aeg ainult ehitama ei peaks ja saaks nautida ka kodus elamist, on pere läinud jupikaupa tegemise teed. Igal suvel võetakse ette mõni suurem projekt. Nii on nad ka maja fassaadi ainult pooleldi soojustanud ja uute voodrilaudadega katnud. Mees meenutab, et see töö oli üpris ekstreemne, sest vahetusele kulunud nädalast neli päeva sadas paduvihma. «Kuna laudu kuuri värvima ei mahtunud, pidime seda tegema toas. Ööseks panime ahju küdema, et värv ära kuivaks. Päeval käis kogu aeg viiemeetriste laudade akendest väljasöötmine.»

Ka aknad on majas vahetatud vaid osaliselt. Ühes kolmes suunas läbikäidavas toas otsustas pere akna hoopis terrassiuste vastu vahetades tekitada sealt suvise sissepääsu – nii sai see ruum endale otstarbekama ülesande. Magamistoas aknaid vahetades selgus aga, et vanad olid ilmselt tulnud tehasepraagina paarisentimeetrise erinevusega. Et tänapäeval enam sellist praaki kuskilt ei saa, tuli aknapõski lõhkuda ja need ühesuguseks teha.

Tegemist ootab veel pööningu väljaehitamine, kuhu peaks tulema perepoegade uus tuba või hoopis suur magamistuba. Ühel hetkel saab ehk Veronika garderoobist ka vanniga pesuruum, riietehoid liigub mujale.

Ideede puuduse käes see pere kohe kindlasti ei kannata! Ise arvavad nad, et ennast üllatada nad siiski väga ei suuda, sest maitsemeel ja lemmikmustrid on püsinud neil aastate jooksul samad.