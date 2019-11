Kuidas uues firmas sujuvalt sisse elada? 20 soovitust esimeseks tööpäevaks  

Kui sul just näljasurm silme ees ei terenda, võta pärast eelmiselt töökohalt lahkumist vähemalt nädalaks aeg maha. See aitab sul ümber häälestuda, õpetab ametisse asujaile nippe pakkuv veebikülg moneycrashers.com. Kui uus firma ei otsinud just sellist isikut, kes kohe järgmisel päeval tööd alustaks, lubavad nad sul ilmselt mõnda aega hinge tõmmata. Võta see juba töövestlusel jutuks: kohe, kui olete palgateemaga ühele poole saanud.

Kui firma on andnud sulle tutvumiseks materjale (näiteks sinu tulevase rolli, aga ka õiguste ja kohustuste kohta), süvene neisse. Peale selle uuri uue töökoha veebilehte, et tulevastest kolleegidest rohkem teada saada. Tee endale selgeks firma ülesehitus, peamised võtmeisikud, aga ka võimalikud lähemad kolleegid. Võta appi sotsiaalmeedia, et viimaste huvidest ja trumpidest aimu saada. Esimene mulje on määrav, nii et kohtumiseks uute kolleegidega tasub kindlasti valmistuda. Sotsiaalmeedia aitab ka ühist kõneainet leida ja võõras seltskonnas kergesti tekkivat ebamugavsutunnet ennetada.