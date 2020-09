Raha Sügisene pööripäev on seotud maagiaga: õnn ja jõukus tulgu nüüd! Tuuli Mäemat , täna, 13:33 Jaga: M

Sügisesel pööripäeval päikese jõud väheneb. Foto: Lukasz Szmigiel / Unsplash

Täna kell 13.31 algas sügis ning tähistatakse sügisest pööripäeva. Maagidele ja nõidadele on see tähenduslik aeg, sest päikese jõud väheneb ning taas hakatakse rohkem tegelema maagiaga. Eelkõige on sügisene pööripäev seotud Metsaema ja Marjaema austamisega.