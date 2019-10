Koolivaheajaks reisile: 6 olulist asja, mida peaksid koos lastega hotellis peatumise kohta uurima 

Peresõbralikud toad

Paljudes hotellides on peretoad, kuid alternatiiviks on ka kaks eraldi tuba, mille vahel on n-ö ühendav uks. Sellisel juhul saavad ka kolme- või enamlapselised pered mugavalt koos olla. Mõnes hotellis on peretubades laste suurteks lemmikuteks kujunenud narivoodid.

Väikesed mugavused – nõud ja pissipott

Suurele WC-potile on väikesel lapsel ennast keeruline upitada. Seega on peretubades tihti olemas väike lastepott – nii ei pea seda kodust kaasa võtma. Selleks et õhtused vannirituaalid lõbusalt mööduksid, ei puudu lastešampoonid ega vahva seltsiline vannipart.



Laste mängutuba

Lastesõbralikus perehotellis on kindlasti hästivarustatud mängunurk. Vastuvõtulauast saab küsida kaisuloomi, kui see on koju ununenud, teisi mänguasju, pliiatseid, värviraamatuid ja paberit. Uurida tasub ka lasteraamatute kohta, nii saab ise kergema pagasiga reisida.

Tervislik ja mitmekülgne toit

Enne hotelli broneerimist on asjakohane küsida, kas restorani menüüs on lastesõbralikke toite. Vähem tähtis pole ka see, et perel oleks mugav koos hommikust süüa ja lapsed saavad ise oma toidu valida.Mõnes hotellis on lausa mitmekülgse ja värske toiduga lastelaud, kust lapsed saavad ise endale taldrikule sobivad palad kombineerida.