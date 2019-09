SÜGISTORMID: 18 nippi, mis kaitsevad su pere ja vara 

Kontrolli maja konstruktsioone. Eestis on juhuseid, kus tuul viib katuse minema nii vanadelt kirikutelt kui uutelt, vaid aasta vanadelt majadelt. Kui su katuse kattematerjal on lahti või näed-kuuled, et tuul seda kergitab, siis pöördu kindlasti mõne katusepaigaldaja poole, kes vaatab üle katusekonstruktsiooni ja -kinnitused. Halbade juhuste kokkusattumisel, näiteks kui tuul on kindla nurga all ja õige tugevusega, võib see siiski kaasa rebida ka korraliku katuse.