TUGEV SÜGISTORM TULEKUL! Päästeamet soovitab, kuidas tagada enda ja kodu ohutus 

Veendumaks oma kodu ja lähedaste ohutuses, on terve rida asju, mida tormi puhul silmas tuleks pidada. Foto: Hannes Dreimanis

Riigi ilmateenistus annab teada, et eeloleval ööl hakkab tuul tugevnema, tõustes homme keskpäevaks tugevaks tormiks. Lisaks jaheneb õhk päeval vähemalt 10 °C võrra. Tegemist on esimese, läänes ka teise astme hoiatusega ning enam saab tormist mõjutatud saarerahvas. Veendumaks oma kodu ja lähedaste ohutuses, on terve rida asju, mida tormi puhul silmas tuleks pidada. Nõu annab Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints.