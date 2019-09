Kas kostitada külalisi, tegeleda maagiaga või ennustada ilma? Siin on 6 tegevust, mis tänasel mihklipäeval ette võtta! 

1. Täna sõpru-sugulasi suvel osutatud abi eest! Mihklipäev oli teadagi palgamaksmise aeg, mil peeti meeles nii suvilisi kui ka aastateenijaid. Kui oled suvel korraldanud talguid oma kodu ja aia korrastamiseks või on keegi sind aidanud millegi olulise tegemisel, on nüüd paras aeg neid selle eest tänada. Tänu ei pea olema rahaline – mõtle välja midagi meelelahutuslikku kogu seltskonnale või meisterda ise tänutäheks üht-teist.

2. Mine laadale talvevarusid täiendama! Lisaks palgale said teenijad tavaliselt mihklipäeval ka laadaraha, et saaksid ikka head-paremat ostma minna. Kui sulgi juhtub palgapäev olema kuu lõpus, siis tasub kindlasti mõni mihklilaat Eestimaa pealt üles otsida. Põrsaste asemel võid sealt varuda aga tänapäeval talveks sobivat head kraami: mett, taimeteesid, kudumeid jms. Kindlapeale toimub täna 29. septembril (mihkli)laat nii Jõhvis, Elvas, Tallinnas, Sauel kui Loosil ja homme 30. septembril Kosel.

4. Valmistu tubasteks õhtuteks! Mihklipäevaga said alguse ka naiste tubased käsitööõhtud. Et ideedest puudu ei tuleks, siis kogu aga sõbrannad kokku ja meisterdage midagi üheskoos.

6. Sukeldu maagiasse!

Eestlased on teadagi tegutsejad suunas „parem karta kui kahetseda“. Nii tasuks ka mihklipäeval võtta appi esivanemate uskumused, et endale hea põli tagada. Kes soovib, et tuba seisaks aasta otsa soe, sel tasuks pärnakate kombel mihklipäeva hommikul kolm korda ümber toa joosta. Kes ei malda aga tulevikku oodata, see võib tartlaste kombel mihklipäeva õhtul panna voodisse kaeru ja heita nende peale alasti magama – ainult nii saavat näha unes tulevast, kes riided toob ja selga paneb. Ja kui tulevane teada, võib Võnnu rahva kombel ka heita paari sukke toaläve poole – kui need siis tallad ukse poole jäävad, saavat kindlapeale mehele, kui aga sääred, siis pidavat veel ootama!