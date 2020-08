Põhjalik ülevaade: vaata, milliseid hooldusi su lemmik vajab! 

Muuda küünelõikus meeldivaks. Tutvusta lemmikule küünelõikust järk-järgult. Alusta sellest, et katsud õrnalt looma käppa ajal, kui ta on rahulik – kiida teda selle eest ja anna maiust. Seejärel harjuta teda näppudega tallapadja õrna vajutamise ja varvaste eraldamisega. Jällegi kiida teda igas etapis. Kui ta on kõige sellega harjunud, alusta küünte lõikamist, kasutades selleks kvaliteetseid lemmikloomale mõeldud küünetange.