Põhjalik ülevaade: vaata, milliseid iluprotseduure su lemmik vajab 

Seejärel harjuta teda näppudega tallapadja õrna vajutamise ja varvaste eraldamisega. Jällegi kiida teda igas etapis. Kui ta on kõige sellega harjunud, alusta küünte lõikamist, kasutades selleks kvaliteetseid lemmikloomale mõeldud küünetange.

Muuda küünelõikus meeldivaks. Tutvusta lemmikule küünelõikust järk-järgult. Alusta sellest, et katsud õrnalt looma käppa ajal, kui ta on rahulik – kiida teda selle eest ja anna maiust.

Lõika küüsi nii! Koera küünel on täitega osa ja tühi osa küüne väljaulatuva otsa tipus. Lõigata tuleb vaid viimast, tühja küüneosa. Kui mõelda, et koera küüs meenutab kujult veidi kotka nokka, on täitega osa enne küüne tippu sinnani, kus alumine nokaosa lõpeb.

Tühja küüneosa tunned ära ka selle järgi, et küüs läheb pärast täidisega osa järsult peenemaks. Kui küüned on pestud, on altpoolt hästi näha, kust küünetäidis hakkab.

Nii koera kui ka kassi küüned tuleb lõigata 45kraadise nurga all. Selleks aseta küüs tangide vahele nii, et näeksid, kust täpselt lõikad.

Kui sa pole oma oskustes kindel, lõika küüsi pigem vähe, näiteks vaid terav ots.