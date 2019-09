Kas kodus on külm? Anname nõu, kuidas valida elektrilist lisakütteseadet 

Mille vahel valida?

Elektrilised kütteseadmed jagatakse peamiselt kolme rühma:

Konvektorid, mis kütavad, pannes õhu ruumis ringlema.

mis kütavad, pannes õhu ruumis ringlema. Kiirgurid, mis soojendavad, kiirates soojust otse inimestele, vähesel määral panevad need ka õhu ringlema.

mis soojendavad, kiirates soojust otse inimestele, vähesel määral panevad need ka õhu ringlema. Radiaatorid, mis salvestavad soojust, kiirgavad ja liigutavad ka õhku.

Oludele vastav võimsus

Kütteseadmeid valides peaks kõigepealt üle vaatama, kas kohas, kuhu neid paigaldada soovitakse, on seadme jaoks piisavalt elektrivõimsust. Vastasel korral ei pea vastu maja elektrikaitsmed, samuti võib see majapidamises viia rivist välja teised elektriseadmed. Pidev ülekoormus on aga tuleohtlik.

Kiire soojenemine või stabiilne soojus?

Valikute tegemisel tuleks mugavuse vaatenurgast selgeks mõelda, kas soovitakse kiiret esmast sooja või stabiilset püsivamat soojust. See on oluline ka elektri lühikatkestuse korral. Konvektor soojendab ruumi kiirelt, aga kuna see soojust ei salvesta, siis tuba ka jahtub väga kiirelt. Seevastu õliradiaator läheb küll palju aeglasemalt soojaks, kuid salvestab soojust, hoides toa palju kauem soojana.